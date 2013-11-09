رئيس تحرير «جارديان» يمثل أمام برلمان بريطانيا في ديسمبر بسبب قضية تجسس أمريكية

يمثل رئيس تحرير صحيفة «جارديان» البريطانية، ألان روسبريدجر، أمام لجنة بالبرلمان البريطاني، فى ديسمبر المقبل، في قضية نشر معلومات سرية سربها الفني السابق، إدوارد سنودن.

وقال متحدث باسم الصحيفة: «تمت دعوة (ألان) للمثول أمام لجنة الداخلية ويتوقع مثوله، فى ديسمبر المقبل».

ونشرت «جارديان»، عدة مقالات حول تسريبات «سنودن» حول أنشطة تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي على ملايين الأشخاص في تسريبات أثارت جدلا كبيرا في جميع أنحاء العالم، وأجبرت الفني السابق في وكالة الاستخبارات المركزية على اللجوء في روسيا.

ومثل كبار المسئولين في الاستخبارات أمام البرلمان، الخميس الماضي، في نفس القضية.

وأكد رئيس الاستخبارات البريطانية «إم آي 6»، روبرت جون ساورز، أن تسريبات «سنودن» حول برامج تجسس الولايات المتحدة وبريطانيا ألحقت الضرر بعمليات الاستخبارات البريطانية.

ومثل «ساورز» أمام لجنة الاستخبارات في البرلمان بجانب رئيس الاستخبارات الداخلية «أم آي 5»، آندرو باركر ، و مدير وكالة الأمن القومى البريطانية، إيان لوبان.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها كبار المسؤولين في الاستخبارات أمام البرلمان منذ الكشف عن تسريبان «سنودن».