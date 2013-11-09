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الأهلي يختتم استعدادته لأورلاندو بالتدرب على ضربات الجزاء

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الأهلي يختتم استعدادته لأورلاندو بالتدرب على ضربات الجزاء الأهلي يختتم استعدادته لأورلاندو بالتدرب على ضربات الجزاء

تدرب لاعبو الأهلي على ضربات الجزاء في التمرين الأخير يوم السبت استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا 1-1 في مباراة الذهاب ويحتاج فقط للفوز بأي نتيجة في مباراة الأحد بالقاهرة للحفاظ على لقبه الإفريقي.

واختتم الأهلي استعداداته لأورلاندو بالتدرب على ضربات الجزاء تحسبا لاحتكام الفريقين إليها في حال تعادلهما بنفس نتيجة الذهاب.

وأشرك محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي جميع لاعبيه في تدريبات ركلات الجزاء.

يذكر أن الأهلي قد صعد للدور النهائي بعد تخطيه القطن الكاميروني بضربات الجزاء 8-7 بعد تعادلهما في المباراتين بنفس النتيجة 1-1.

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