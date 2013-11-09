بالفيديو .. هاتريك رونالدو يزين خماسية ريال أمام سوسيداد

مدريد (إفي): واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو التوهج وقاد فريقه ريال مدريد اليوم لفوز ساحق على ريال سوسييداد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم كريستيانو في الدقيقة 12 من الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة مميزة من الفرنسي كريم بنزيمة ليسدد كرة قوية في المرمى.

وبعدها يضاعف بنزيمة النتيجة بعدما تلقى تمريرة من رونالدو، ليسددها مباشرة في المرمى في الدقيقة 18، محرزا الهدف الثاني للميرينجي.

ويضيف رونالدو الهدف الثاني له والثالث لفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 26، قبل أن يضيف لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة الذي تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء من الجناح الويلزي جاريث بيل ليضعها في المرمى في الدقيقة36.

وفي الشوط الثاني يقلص ريال سوسييداد الفارق في الدقيقة 61 ، عن طريق المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان الذي تلقى تمريرة بينية في لحظة غفلة دفاعية، ليضعها بشكل رائع من فوق الحارس دييجو لوبيز.

ويرد رونالدو بقسوة ويحرز "الهاتريك" والهدف الخامس لفريقه من ضربة حرة على حدود المنطقة، وضعها بشكل رائع في الشباك، اكتفى حارس سوسييداد بمشاهدتها في الشباك.

وبهذا الفوز الكبير يصل الريال إلى النقطة 31 يحتل بها المركز الثالث، وينتظر نتائج برشلونة المتصدر وأتلتيكو مدريد الوصيف في إطار منافسات نفس الجولة، لمعرفة فرصه في الاقتراب من الصدارة مجددا.

بينما يحتل ريال سوسييداد المركز السابع مؤقتا بـ17 نقطة.

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