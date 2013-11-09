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نقابة أصحاب المعاشات تشكل لجنة لوضع تصور للحد الأدني للمعاشات

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نقابة أصحاب المعاشات تشكل لجنة لوضع تصور للحد الأدني للمعاشات نقابة أصحاب المعاشات تشكل لجنة لوضع تصور للحد الأدني للمعاشات

أكد سعيد الصباغ الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات ، أن النقابة شكلت لجنة لوضع مقترح وتقديمه للحكومة بشأن إقرار الحد الأدني للمعاشات أسوة بإقرار الحد الأدني للاجور .

وأضاف الأمين العام في تصريحات له اليوم السبت أن لن تتحمل أي أعباء لتمويل إقرار هذا الحد ، بل ستصرفه من الأموال المستحقة للتأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة ..مشيرا إلى أن الرأي المبدئي لأصحاب المعاشات يري إلا يقل الحد الأدني للمعاشات عن 80% من الحد الأدني للاجور ، بما يعادل 960 جنيه شهريا .
> وأوضح أن اللجنة المشكلة لذلك ستنتهى من وضع المقترح وتقديمه للحكومة قبل نهاية العام الجاري

ا.ش.ا

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