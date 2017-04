ريا أبي راشد: برنامج "Arabs got talent" يمكن أن ينجح من دوني

في دردشة مع "سيدتي نت"، اعتبرت مقدمة برنامج "Arabs got talent" أنّ برنامج "سكوب" هو أهم إنجازاتها، وقالت: "هو ولدي، لأنني أنا من ابتكره واخترعه، وأنا من يقوم بتقديمه ومَنتَجته حتى أن اسمه هو "سكوب مع ريا". أمّا "Arabs got talent" فهو برنامج مهم جداً. ولكنني ضيفة فيه، ومقدّمة، وليس أكثر. وهو لا يعتمد عليّ وحدي، كما هو الحال بالنسبة إلى برنامج "سكوب"، بل على المقدّمين ولجنة التحكيم والمشتركين، ويمكنه ـ بالتالي ـ أن ينجح من دوني. ولكنني أتمنى ألا يكون من دوني، كما أتمنى أن أكون قد أضفت إليه نكهة خاصّة أحبّها الناس. برنامج "سكوب" يشبه الأفلام المستقلة، أما برنامج "Arabs got talent" فهو كالفيلم الضخم".

في المقابل، نفت ريّا أن تكون قد قبلت بتقديم "Arabs got talent" لأسباب مادية فقط، بل لأنّه أضاف إلى تجربتها كمقدّمة برامج، من ناحية التعامل المباشر مع المشتركين.

وأضافت ريا :"أنا أمضيت حياتي في إجراء مقابلات مع نجوم هوليوود، وهذا أمر جميل جداً. ولكنّ التعرف مباشرة إلى الشباب العربيّ وإلى طموحهم ومواهبهم، ثمّ مساندتهم في أوقاتهم السعيدة كما الحزينة، هو أمر يؤثر فيّ كثيراً. ومن المهم جداً أن أكون جزءاً من برنامج ضخم مثله، كما من الصعب أن أقول "كلا" لمشروع مثله".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"