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روبي وشقيقتها على الشاشة الصغيرة قريباً

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روبي وشقيقتها على الشاشة الصغيرة قريباً روبي وشقيقتها على الشاشة الصغيرة قريباً

بعد أن جمعهما فيلم "الشوق" الذي أثار جدلاً كبيراً واتهامات بترويجه للسحاق، من خلال إعلانات الفيلم التي سبقت عرضه، ثمّ ثبوت براءتهما بعد عرض الفيلم، تعود الفنانتان الشقيقتان: روبي وميريهان، لتلتقيا مجدداً من خلال مسلسل "زمن القرود"، الذي لم يتم البدء بتصويره حتى الآن.
الجدير بالذكر أنّ شقيقة روبي عرفت في بداية عملها في مجال الفن باسم "كوكي"، إلا أنّها قامت بتغيير اسمها إلى "ميريهان"، مشيرة إلى أنّها كبرت على اسم "كوكي"، ولم يعد يناسب عمرها.
المسلسل من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج سميح النقاش، فيما يتولى إنتاجه محمد الشقنقيري.

 

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