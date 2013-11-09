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محمود حميدة: رفضي لشخصية الشاذ قرار صائب وأعترف أنني مادي

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محمود حميدة: رفضي لشخصية الشاذ قرار صائب وأعترف أنني مادي محمود حميدة: رفضي لشخصية الشاذ قرار صائب وأعترف أنني مادي

أكّد الفنّان الكبير محمود حميدة أنّه سبق له رفض العديد من الأفلام السينمائية مع الفنان عادل إمام، بسبب اختلافه على الأجر مع المنتجين، معترفاً بأنّه شخص ماديّ.
وأوضح حميدة أنّه رفض شخصية الشاذ جنسياً في فيلم "عمارة يعقوبيان" مع الزعيم؛ وذلك بسبب الأجر. ولكنه قال إنه أصاب عندما رفض الدور، وأخذه بدلاً منه خالد الصاوي الذي أداه ببراعة .
وأوضح أنه كان يضطر أحياناً إلى الكذب، مشيراً إلى أنّ سنّه يمنعه من الكذب، لأنّه غير مستعدّ لأن يرضي البشر على حساب الله سبحانه وتعالى.
تصريحات حميدة هذه جاءت خلال استضافة الفنان في برنامج "قصر الكلام"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة MBC .

 

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