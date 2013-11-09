تعيين داوود حسين سفيراً للنوايا الحسنة لمنظمة الطاقة المتجدّدة

عينت المنظمة التنموية للطاقة المتجدّدة التابعة لميثاق الأمم المتحدة النجم داوود حسين سفيراً للنوايا الحسنة، لعامي 2013 و2014، خلال احتفال كبير، نظّمته في متحف السيّارات التاريخيّة.

وأعلنت غدير الصقعبي، الأمينة التنفيذية للمنظمة التنموية للطاقة المتجدّدة، في كلمة لها، أنه "تمّ اختيار داوود حسين لأنّه فنان ذو مساهمات بيئية واضحة، وقد تبرّع مؤخّراً بعمل فلاشات إعلانية تلفزيونية، تتعلق بالبيئة، وسيتم بثها لاحقاً على القنوات الفضائية، لينضم إلى الفنان القدير محمد المنصور في الكويت، والسفراء الآخرين في دول الخليج".

وأوضحت الصعقبي أنّ المنظمة هي "إحدى مؤسّسات المجتمع المدني، وهي جهة غير ربحيّة، تهتم بالأوضاع البيئيّة على مستوى العالم".

وأبدت حرص المنظمة على أن يكون مكتبها بالكويت هو المسؤول عن فتح مكاتب في منطقة الخليج والمنطقة العربية ككلّ، وليحمل على عاتقه تخليص العالم من الملوّثات، من خلال برامج محدّدة، تمّ وضعها من قبل مختصّين دوليين.

أما الفنان داوود حسين فعبّر عن سعادته لاختياره لهذا المنصب، مؤكّداً في كلمة ارتجاليّة فرحته بهذا التعيين كسفير للنوايا الحسنة، وقال: "كلما سئلت من قبل الصحافيين عمّا كنت أتمناه لو لم أكن فناناً، كان دائماً جوابي أنني أحبّ أن أكون دبلوماسياً. واليوم تعييني في هذا المنصب الشرفيّ وسام أضعه على صدري، وإن شاءالله أستطيع أن أخدم بلدي من خلاله".

وقد فاجأت المنظمة داوود حسين وقدمت له كيكة كبيرة احتفالاً بعيد ميلاده، كما أثنى الفنان المخضرم محمد المنصور سفير النوايا الحسنة للمنظمة على زميله الفنان داوود حسين، مشيراً إلى أنه يستحق الاختيار للعمل، مبدياً ثقته باسهام حسين في نجاح المنظمة، من خلال خبرته وحرصه على تقديم خدمة كبيرة لوطنه.

يُشار إلى أنّ سفراء المنظمة في الخليج هم: فهد السديري في السعودية، ونوار المسلم في البحرين، ومحمد المهندي في قطر، وجيهان اللمكي في سلطنة عمان.

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