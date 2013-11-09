نشاط كهربائى أكبر بعضلات صدر المرأة سبب تفوقها على الرجل فى الرياضة

تتساءل الكثيرون عن أسباب تفوق الرجل على المرأة فى معظم الأحيان فى مجال الرياضة, فإليك السبب الذى توصل إليه باحثون كنديون, حيث اكتشف الباحثون أن المرأة لديها نشاط كهربائى أكبر فى عضلات الصدر التى تتحكم فى التنفس، مما يصعب عليها التقاط أنفاسها بسهولة عند ممارسة الرياضة.

> ويقول باحثون من جامعة "ماكجيل", إن هذا الاكتشاف يعنى أن المرأة تجاهد بشدة من أجل التقاط أنفاسها بسرعة, مقارنة بالرجال فى نفس العمر.

> وأوضح الباحثون، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن دراساتهم تشير إلى أن النشاط الكهربائى الزائد لعضلات الجهاز التنفسى خلال ممارسة المرأة للرياضة, هو أمر ضرورى للأنثى, وذلك للتعويض عن رئتيها وعضلات التنفس الخاصة بها , والمعروفة بأنها الأصغر حجمًا فى طبيعتها.

> ويشيرالباحثون, إلى أن هذا الاكتشاف قد يساعد الباحثين والأطباء على تطويرعلاجات جديدة لصعوبة التنفس وتحسين القدرة على ممارسة الرياضة عند الأشخاص المتقدمين فى العمر، أو اللذين يعانون من أمراض فى القلب أو الرئة.