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وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف تستهدف الشباب في برنامج التعليم المدني

  • مصر
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وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف تستهدف الشباب في برنامج التعليم المدني وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف تستهدف الشباب في برنامج التعليم المدني

كتب : عبدالرحمن سالم

قامت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتدشين مشروعا مدنيا علي مستوي الجمهورية وهو برنامج التعليم المدني وتم البدء في تنفيذ البرنامج عقب انتهاء فترة تجهيز وتدريب المدربين في الجزيرة لتأهيلهم علي كيفية تنفيذ المشروع علي مستوي مراكز المحافظات المختلفة والجدير بالذكر ان محافظة الفيوم كان من أولي المحافظات التي يُنفذ فيها البرنامج وشهد مركز سنورس التدريب الأول علي البرنامج يوم الاثنين والذي سيظل في الفترة 4/11/2013 : 8/11/2013 بقاعة مركز شباب سنورس والذي ينقسم إلي 5 محاور أساسية : الحقوق والمسئوليات والمشاركة والشباب والدولة والمواطنة والشباب والتنمية وقد تم التدريب علي يد المدربة رباب الجبيلي التي صرحت أن هذا البرنامج في مضمونه يبني الشباب لتصبح كودار فاعلة في المجتمع المصري من خلال معرفته لحقوقه وواجباته وضرورة المشاركة في الدولة وحرية التعبير عن الرأي في الأطر القانونية الموجودة وانها ستظل قائمة علي تدريب البرنامج واصفة ذلك بأنه حق عليها وعلي جميع المدربين أمثالها في هذه الفترة

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