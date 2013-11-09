بالصور .. وزير التعليم بسوهاج : التابلت المصري في الطريق لبعض المدارس خلال أيام

افتتح الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود عتيق – محافظ سوهاج عصر اليوم مدرسة الجزيرة البيضاء بنجع آل الهواري بسفلاق التابعة لمركز ومدينة ساقلتة وهي من المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد بحضور وفد ممثلا عن منظمة اليونيسيف حيث تم انشاء المدرسة بتعاون من المنظمة مع جمعية الطفولة والأمومة بأسيوط وتحت إشراف مديرية التربية والتعليم بسوهاج .

وصرح وزير التربية والتعليم قائلا بأنه هناك ثلاثة آلاف مدرسة تعليم مجتمعي علي مستوي الجمهورية من ضمنهم هذه المدرسة ، ومثلث الرعب ” الفقر والجهل والمرض ” لأي مجتمع نقوم بمحاربته في مجتمعنا من خلال التعليم والمنظومة التعليمية والتكنولوجية وإعطاء الأسبقية الأولي في ذلك للصعيد ، حيث سيتم توزيع ” التابلت المصري ” علي بعض المدارس خلال الأيام القليلة القادمة ليكون تدريجيا عوضا عن الكتاب المدرسي وبنجاح الفكرة سيتم تعميمها علي جميع المدارس .

وأكد حرصه علي الأهتمام بالمدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد خاصة أنها تنشأ في النجوع والمناطق الجبلية النائية والمحرومة والتي تبعد عشرات الكيلومترات عن المدن وعن المدارس العامة وما تقدمه من خدمات تعليمية وتثقيفية للطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا في المجتمع ، لافتا إلي أهميتها في مكافحة التسرب من التعليم .

> ومن جانبه أيضا أكد محافظ الإقليم علي دعم المحافظة للتربية والتعليم وجميع المدارس العامة والخاصة والمعاهد الأزهرية ومدارس الفصل الواحد وجميع القطاعات المختلفة بسوهاج موجها الشكر للسيد أ .د وزير التربية والتعليم والقائمين علي المنظومة التعليمية ومكافحة التسرب من التعليم خاصة في الوصول للقري والمناطق النائية وتوصيل التعليم لأولادنا والتحاقهم بالمرحلة الإعدادية ثم الجامعة .

> كما حضر الإفتتاح نادية موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والدكتور عبد الناصر هاشم مدير عام إدارة ساقلتة التعليمية و رشدي قطامش مدير عام إدارة جهينة التعليمية و قدري شلبي رئيس قسم التعليم المجتمعي بساقلتة و محمد حميده رئيس قسم التعليم المجتمعي بجهينة .

> ويذكر أن المدارس المجتعية ذات الفصل الواحد تخدم الطبقة دون المتوسطة من المجتمع وتقام في المناطق الصحراوي والنائية لبعد الأهالي عن المدينة والمدارس العامة القريبة عشرات الكيلومترات مما يصعب عليهم إلحاق اطفالهم بتلك المدارس .

> وتقوم بإنشائها بعض الجمعيات الأهلية الناشطة بالتعاون مع الاهالي وبعض المنظمات الدولية مثل ” اليونيسيف ” وبإشراف فني من وزارة التربية والتعليم من حيث توفير الكتب المدرسية وتوفير المدرسين والمعلمين لها وهي قليلة الكثافة الطلابية ويصل عدد التلاميذ بها من 25 إلي 30 تلميذ مما يتح فرصة أكبر للتعلم والفهم وقد تخرج منها الكثير ووصل إلي الجامعة وهي تقبل تلاميذها من سن 6 سنوات وحتي 14 سنة ويكون التعلم بها من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي ثم ينتقل الطالب إلي المرحلة الإعدادية في المدارس العامة وحتى الجامعة ولهذه المدارس دور كبير في عودت المتسربين من التعليم إليه مره اخري ومحو الأمية .