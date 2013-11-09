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رئيس منتجى البلاستيك: هشام رامز السبب فى استقرار سعر الخامات

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رئيس منتجى البلاستيك: هشام رامز السبب فى استقرار سعر الخامات رئيس منتجى البلاستيك: هشام رامز السبب فى استقرار سعر الخامات

أكد رجل الأعمال حامد موسى رئيس جمعية منتجى ومصدرى البلاستيك "أبيما"، أن الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، أنقذ صناع ومصدرى البلاستيك من أزمة عصفت بهم خلال العامين الماضيين، إذ ساعدت قرارات المحافظ على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما أدى لخفض الخامات 2%.

وتوقع حامد موسى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، استقرار أسعار خامات البلاستيك الرئيسية مع زيادة استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، واستقرار الأوضاع السياسية فى المنطقة العربية إذ تتأثر أسعار البترول بالتوترات السياسية فى المنطقة، وهو ما ينعكس عليه زيادة الأسعار فى حال وجود توتر خاصة ما يحدث فى سوريا من اقتتال داخلى بين النظام الرسمى والمعارضة، مما يؤدى لزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية والنفطية بشكل عام، فى ظل قلة المعروض منها فيزيد السعر، مضيفاً أنه حالياً الخامات وصلت لأعلى درجات ارتفاعها منذ عامين.

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مصر 365

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