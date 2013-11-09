"اليوم السابع": خطة المخابرات التركية لحرق مصر فى 19 نوفمبر

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل خطة المخابرات التركية لحرق مصر فى 19 نوفمبر.. الإخوان يخططون لاستغلال ذكرى محمد محمود للاعتصام بالتحرير حتى رحيل السيسى.. و"الجزيرة" تنشر فيديوهات قديمة لتشويه صورة الجيش وشق الصف الوطنى.. ودعوات القوى الثورية للاحتشاد فى التحرير هو الحل لمواجهة المخطط.

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