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الزمالك بطل كأس مصر 2013 | بطولة تاريخية بعد غياب 5 سنوات

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الزمالك بطل كأس مصر 2013 | بطولة تاريخية بعد غياب 5 سنوات الزمالك بطل كأس مصر 2013 | بطولة تاريخية بعد غياب 5 سنوات

“الزمالك يعود إلى البطولات” ..  بعد غياب الفريق 5 سنوات عن منصات التتويج، يعود الفريق مرة أخرى وينجح أبناء حلمي طولان في قيادة القلعة البيضاء للفوز ببطولة كأس ، للمرة الـ 22 في تاريخ النادي.

تقرير: عطية عبدالخالق

حقق نادي الزمالك بطولة كاس مصر، عقب تغلبه على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على الجونة بالغردقة، بحضور الجماهير.

الزمالك حقق البطولة عن جدارة واستحقاق، كما انفرد الفريق بتحقيق أرقام قياسية خلال البطولة، كأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع، كما أحرز لقب هداف المسابقة مهاجم الفريق أحمد جعفر، برصيد 5 أهداف، فيما جاء أحمد علي الوافد الجديد للفريق، في المركز الثاني برصيد 3 أهداف.

الزمالك أحرز خلال مشوار البطولة، -5 مباريات-، 15 هدفًا، فيما لم تتلق شباكه سوى هدف واحد فقط في مباراة الدور قبل النهائي أمام طلائع الجيش.

ولأول مرة، يحقق الزمالك الفوز ببطولة واحدة تحت قيادة مجلسين إدارة مختلفين، الأول بقيادة ممدوح عباس، قبل أن يقوم وزير الرياضة بحل المجس وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة كمال درويش.

 وكانت أخر بطولة حققها الزمالك، هي كأس مصر عام 2008، عندما تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو زكي وأسامة حسن.

 

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