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وقفة تضامنية مع الطفل المتهم بمذبحة الكتامية أمام المحامى العام بالمنوفية

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وقفة تضامنية مع الطفل المتهم بمذبحة الكتامية أمام المحامى العام بالمنوفية وقفة تضامنية مع الطفل المتهم بمذبحة الكتامية أمام المحامى العام بالمنوفية

وقفة تضامنية مع الطفل المتهم بمذبحة الكتامية أمام المحامى العام بالمنوفية

 

نظم العشرات من أهالى قرية الكتامية مركز الباجور محافظة المنوفية وقفة تضامنية مع المتهم بإرتكاب مذبحة “الكتامية” بقتل جدته ووالده وعمه أمام مكتب المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام لنيابات المنوفية بشبين الكوم أثناء التحقيق معه بعد تراجعه عن إعترافاته بإرتكاب الجريمة.

وردد المتظاهرون هتافات منها ” حسبنا الله ونعم الوكيل، يا أحمد يا أحمد أحنا معاك كل البلد جايه وراك” ، ” لا للظلم لا للظلم ” رافعين صور للطفل المتهم لافته كبيرة مكتوب عليها الابن البار أحمد أشرف زيان “.

وأكد زملاء الطفل المتهم أن أحمد بار والده وتربطه علاقة حب مع عمه وجدته ويستحيل أن يرتكب مثل هذه الجريمة مطالبين برفع الظلم عنه وإظهار المجرمين الحقيقين والقصاص لدم ثلاثة أشخاص راحوا ضحية الخيانة.
> يذكر أن المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام لنيابات المنوفية قرر، نقل ملف قضية الطفل المتهم بمذبحة “الكتامية” لنيابة شبين الكوم الكلية بدلا من نيابة الباجور وإشرافه عليها بنفسه ، بعد تراجع الطفل عن إعترافه بالجريمة أمام قاضى المعارضات.

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