مؤسسة حقوقية مصرية تطالب بالإفراج عن مراسل “المساء” بسوهاج

طالب بيان أصدرته اليوم مؤسسسة “دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية” بمحافظة أسوان بالإفراج عن الصحفي والإعلامي طه كامل الهوي كبير المراسلين باذاعة جنوب الصعيد ومراسل جريدة المساء بمحافظة سوهاج وعضو نقابة الصحفيين والذي تم إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بالتغطية الإعلامية لاحتفالات أهالي سوهاج بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد عبد الله أبو الحمد رئيس مؤسسة دعم الإعلام المحلي خلال البيان أن محكمة سوهاج كانت قد أصدرت حكما في وقت سابق بالإفراج عن طه كامل الهوي، إلا أن النيابة طعنت على الحكم وتقرر استمرار حبسه علي ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما للمرة الثانية.

كما أكدت المؤسسة فى بيانها على احترامها وثقتها التامة في القضاء المصري الشامخ الذي يعلي من حرية الرأي والتعبير والوارد ذلك في المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت عليها مصر وأصبحت جزءا من تشريعاتها.

وناشدت المؤسسة المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الرأي ، ونقابة الصحفيين للوقوف بجانب الصحفي المحبوس احتياطيا خاصة هو عضو نقابة وألقى القبض عليه أثناء القيام بدوره المهني بكل نزاهة وحيادية .

ا.ش.ا