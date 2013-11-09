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مجهولون يغتالون النائب العام لمنطقة الجبل الأخضر شرقي ليبيا

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مجهولون يغتالون النائب العام لمنطقة الجبل الأخضر شرقي ليبيا مجهولون يغتالون النائب العام لمنطقة الجبل الأخضر شرقي ليبيا

ليبيا

اغتال مجهولون اليوم السبت نائب النائب العام لمنطقة الجبل الاخضر في مدينة درنة (شرق ليبيا) وذلك بعبوة ناسفة الصقت اسفل سيارته على ما افاد مصدر قضائي وكالة انباء فرانس برس.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه ان “مجهولين الصقوا عبوة ناسفة اسفل سيارة المستشار محمد خليفة النعاس الذي يشغل منصب نائب النائب العام لمنطقة الجبل الاخضر (المحامي العام) اليوم السبت في مدينة درنة شرق ليبيا وتسبب انفجارها في مقتله على الفور”.

واضاف ان “النعاس معروف بمناهضته للنظام السابق وانه من اكثر القضاة ورجال النيابة العامة الذين يتسمون بالنزاهة والذين وقفوا مع ثورة 17فبراير 2011 التي انهت حكم معمر القذافي”.

وتمتد منطقة الجبل الاخضر على قرابة 400 كلم مربع في شرق البلاد ومن اهم مدنها شرق المرج والبيضاء ودرنة والقبة وسوسة وشحات الاثريتين.

وقتل ثلاثة افراد من قوات الجيش والامن ليل الجمعة – السبت في مدينة بنغازي شرق ليبيا بينما نجا رابع اثر عمليات اغتيال منفصلة وقعت غداة انتشار واسع لقوات الجيش والشرطة في المدينة التي تشهد اضطرابا امنيا واسعا تمهيدا لتنفيذ خطة تامينها، وفق ما افادت مصادر طبية وامنية لوكالة انباء فرانس برس.

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