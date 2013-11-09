فيلم الظواهر الخارقة الإماراتي يحقق إيرادات مذهلة

أعلنت إيمج نيشن أبوظبي أن إيرادات فيلم الظواهر الخارقة الذي أنتجته، قد تجاوزت مليون درهم إماراتي خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع بعد الافتتاح، وقد أثار فيلم جن للمخرج العالمي توبي هوبر، الذي يحكي قصة زوجين إماراتيين يعودان للإقامة في شقة مسكونة بالجن في رأس الخيمة، إعجاب المشاهدين ودهشتهم بفضل ما يتضمنه من تفاصيل مثيرة ومؤثرات خاصة مميزة.

وفي الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقه، شاهد الفيلم 23 ألف شخص في الإمارات، وقد ارتفع عدد الحضور من 6500 مشاهد في يوم الافتتاح إلى 8500 مشاهد في اليوم الثالث.

وفي تعليق له قال محمد المبارك، رئيس مجلس إدارة إيمج نيشن: "إن النجاح الأكبر بالنسبة لإيمج نيشن هو حضور جمهور من مختلف الجنسيات لمشاهدة فيلم جن، وخاصة أن معظم الحوارات التي يتضمنها الفيلم باللغة العربية. وقد تمكن الفيلم حقاً من اجتياز الحدود بين الجنسيات المختلفة التي تقيم في الإمارات. وقد فوجئنا بالعدد الهائل للحاضرين لمشاهدة الفيلم، وخاصة أن تحقيق هذه الأرقام يعد أمراً نادراً بالنسبة للسينما الإماراتية".