طليقة صابر:شعرت أنه مات في دماغي

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تتابع طليقة الفنان صابر الرباعي حديثها ل "سيدتي نت "، إليكم النص:

بعد ثلاث سنوات من التداول في قضيّتكما في المحكمة، وقع الطلاق بينكما رسمياً في شهر مارس (آذار) الفائت. ما كان شعورك كامرأة عندما تمّ الطلاق؟

لقد زلزلت الأرض من تحتي مرّتين. مرّة يوم وفاة والدتي ومرة أخرى عند نطق المحكمة الحكم بالطلاق.

لماذا طالت مدّة تنفيذ دعوى الطلاق ثلاث سنوات؟

قامت المحكمة في البداية بثلاث محاولات للمصالحة بيننا كما تجري العادة في دعوى الطلاق، لكن كونه هو من طلب الطلاق لم تتم المصالحة. فاندرجت بعدها الدعوى تحت عنوان طلاق إنشائي (تعسّفاً) أي لا يوجد سبب وجيه للطلاق إنما رغبة منه بعدم استمرار الزواج. ففي الطلاق الإنشائي، تحصل الزوجة على كامل حقوقها ونفقة وبيت لتربية أولادها.

كيف كانت المواجهة بينكما؟

شهقت سليمة عند سماع السؤال الذي أعادها بالذاكرة إلى لحظة المواجهة بينها وبين صابر في المحكمة قائلة متسائلة: «كيف تكون المواجهة أمام شخص عشت معه بإخلاص الزوجة والأم الراعية؟ حينها شعرت أنه مات في دماغي ومشاعري، علماً أن الطلاق ليس خسارة للزوجين فقط بقدر ما هو خسارة وانكسار أيضاً للأولاد».

بعدما تمّ الطلاق، هل ودّعتما بعضكما البعض وهل قال لك شيئاً؟

لا، مشى كل منّا بطريقه.

بعد الطلاق، ما كانت ردّة فعل ابنك البكر إسلام؟

قال لي بالحرف الواحد: «أمي لا ترخّصي نفسك من أجل بابا».

هل مازال صابر على اتصال بولديه إسلام وصفاء؟

دائماً يتّصل بهما ويطمئن عليهما، لكن غيابه عنهما جاء في مرحلة هما بأمسّ الحاجة إلى وجوده إلى جانبهما ولاسيما أنهما في سن المراهقة. صحيح أنني من ربّتهما ورعتهما في ظلّ غياب صابر المتكرّر بحكم سفره الدائم، لكن اليوم اختلفت أسباب غيابه عنهما.

هل تتوقّعين عودة صابر إليك مرّة أخرى ولاسيما أنكما كنتما زوجين متفاهمين وأسّستما عائلة متفاهمة؟

أنا إنسانة واقعية ولست امرأة أنانية. اقتنعت بانفصالي عنه ولا أرضى على نفسي هدم بيته لإعمار بيتي مرّة أخرى. الحمدلله، لديّ ولداي وحريصة جداً على تربيتهما على أكمل وجه.

ما هي ردّة الفعل لدى المجتمع التونسي حيال المرأة المطلّقة؟

الحمدلله الرئيس بورقيبة والد كل النساء التونسيات، كونه أعطى المرأة حقّها مدنياً واجتماعياً وساواها بالرجل في الحقوق والواجبات، وجعلها ذات مكانة اجتماعية محترمة. وعندنا في تونس، المرأة التونسية لها مكانتها واحترامها بغضّ النظر عن وضعها الاجتماعي إن كانت متزوّجة أم مطلّقة. واحترام المرأة واجب في المجتمع التونسي. وقد استطاعت المرأة التونسية بعلمها وثقافتها أن تمثّل صورة المرأة العربية المثقّفة.

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