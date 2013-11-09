«حديث البلد» يتحدث نيابة عن الضيف

برنامج «حديث البلد» الذي يعرض على «إم تي في» الفضائية، وتقدمه الإعلامية «منى أبو حمزة»، حينما استضافت النجمة «هيفاء وهبي»، كانت «منى» من تتحدث نيابة عن «هيفاء» في كثير من الأمور، وكانت استفساراتها مذيلة بإجابات مطولة، وتحدثت عن مشاركة «هيفاء» في فيلم مصري مع النجم «باسم سمرة»، ثم قامت «منى» بسرد قصة الفيلم وأبطاله الآخرين، ولم تدع لـ«هيفاء» الفرصة؛ لتتحدث عن تفاصيل العمل أو القضايا المهمة به، كما تحدثت المذيعة عن تقليد «هيفاء» «سفيرة الاتصالات للقضايا الفنية»، ولم تطرح عليها سؤالاً عن فحوى هذا التقليد؟ ما جعل «هيفاء» تنتظر «منى» لتصمت؛ حتى تتاح لها فرصة التحدث. وحتى عندما تحدثت عن معاناتها بعد طلاقها من رجل الأعمال «أحمد أبو هشيمة» لم نسمع من «هيفاء» أي تعليق، وكانت كل التعليقات تأتي من «منى»، فما دام الأمر كذلك فلماذا استضافت «هيفاء»؟!!