سرقة 100 أالف جنيهًا حصيلة مبيعات “مترو” بورسعيد

تعرض محل سوبر ماركت مترو الي عملية سرقة 100 الف جنيه حصيلة ايرادات المحل و اتهم مدير المحل أربعة من العاملين بالمحل، و كان قد تبلغ لإدارة شرطة النجدةبوجود حادث سرقة بمحل”مترو” دائرة قسم الشرق .

وعلي الفور انتقلت على الفور القوات اللازمة لمكان البلاغ، حيث تم التقابل مع المدعو ( ح – م – أ ) – 35 سنه – المدير المسئول من الاسكندريه وبسؤاله قرر قيام عمال الفترة الليلية بإبلاغة بقيام شخصين مجهولين ملثمين أحدهم يحمل سلاح أبيض والأخر بحوزته سلاح نارى بدخول المحل حال خروج أحد العمال منة ” على الرغم من غلق الابواب” …وقاموا بالاستيلاء على حصيلة البيع ( حوالي 100 ألف جنيه )

وأتهم العمال الموجودين بالمحل بأنهم وراء إرتكاب الواقعه وهم (أ – م – م ) – 27 سنه – موظف أمن – مقيم الشرقية . (م – ر – أ ) – 22 سنه – موظف أمن – مقيم الشرقية . (أ – أ – خ ) – 24 سنه – عامل بالمحل – مقيم دائرة قسم العرب . (م – س – م ) – 22 سنه – مشرف بالمحل – مقيم دائرة قسم الزهور وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم من اتهام ، وعليه تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية للانتقال لمكان البلاغ واتخاذ اللازم .

وعلى الفور – امر اللواءسيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث مكبر لفحص ظروف وملابسات الحادث وكشف غموض الواقعة