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سرقة 100 أالف جنيهًا حصيلة مبيعات “مترو” بورسعيد

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سرقة 100 أالف جنيهًا حصيلة مبيعات “مترو” بورسعيد سرقة 100 أالف جنيهًا حصيلة مبيعات “مترو” بورسعيد

سلسلة مترو

تعرض محل سوبر ماركت مترو الي عملية سرقة 100 الف جنيه حصيلة ايرادات المحل و اتهم مدير المحل أربعة من العاملين بالمحل، و كان قد تبلغ لإدارة شرطة النجدةبوجود حادث سرقة بمحل”مترو” دائرة قسم الشرق .

وعلي الفور انتقلت على الفور القوات اللازمة لمكان البلاغ، حيث تم التقابل مع المدعو ( ح – م – أ ) – 35 سنه – المدير المسئول من الاسكندريه وبسؤاله قرر قيام عمال الفترة الليلية بإبلاغة بقيام شخصين مجهولين ملثمين أحدهم يحمل سلاح أبيض والأخر بحوزته سلاح نارى بدخول المحل حال خروج أحد العمال منة ” على الرغم من غلق الابواب” …وقاموا بالاستيلاء على حصيلة البيع ( حوالي 100 ألف جنيه )

وأتهم العمال الموجودين بالمحل بأنهم وراء إرتكاب الواقعه وهم  (أ – م – م ) – 27 سنه – موظف أمن – مقيم الشرقية . (م – ر – أ ) – 22 سنه – موظف أمن – مقيم الشرقية . (أ – أ – خ ) – 24 سنه – عامل بالمحل – مقيم دائرة قسم العرب . (م – س – م ) – 22 سنه – مشرف بالمحل – مقيم دائرة قسم الزهور وبمواجهتهم  أنكروا ما نسب إليهم من اتهام ، وعليه تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية للانتقال لمكان البلاغ واتخاذ اللازم .

وعلى الفور – امر اللواءسيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث مكبر لفحص ظروف وملابسات الحادث وكشف غموض الواقعة

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