وزير التعليم يتابع مستوى الطلاب بمدرسة بنى عليج بأسيوط

تابع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، مستوى الطلاب أثناء افتتاحه لمدرسة بنى عليج الابتدائية الحديثة التابعة لإدارة الفتح التعليمية، حيث استمع إلى بعض التلاميذ بالمدرسة للاطمئنان على مستوى القراءة عند الطلاب.

افتتح الوزير ومرافقوه مدرسة بنى عليج الابتدائية الحديثة بإدارة الفتح التعليمية، وتفقد منشآت المدرسة وفصولها والتى تم تشييدها على النظام الألمانى وبمنحة مقدمة من بنك التعمير الألمانى وتحت إشراف مشروع تطوير وتحسين البيئة التعليمية "نايل".

من جانبه، شدد محافظ أسيوط على أهمية التوسع فى إنشاء مدارس جديدة خاصة فى القرى للتقليل من نسبة التسرب فى التعليم، وكذلك المساهمة بشكل كبير فى تطوير العملية التعليمية والقضاء على التكدس فى الفصول الدراسية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة جهات المجتمع المدنى ومشاركتها للحكومة فى التوسع فى بناء المدارس، لافتاً إلى أن المدرسة هى المؤسسة التربوية التى يقضى فيها الطلاب معظم أوقاتهم وتزودهم بالخبرات المتنوعة وتعدهم لاكتساب مهارات أساسية فى ميادين مختلفة من الحياة.

وأوضح أن أطفال اليوم هم الأمل فى غد أفضل لمصر يكون أكثر تقدماً ورُقياً، خاصة عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى خلال الفترة القادمة لإنشاء 9 مدارس بتمويل إماراتى وعدد آخر من المدارس لاستيعاب الكثافات وزيادة عدد الطلاب.