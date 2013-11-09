أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التعليم يتابع مستوى الطلاب بمدرسة بنى عليج بأسيوط

Google+ Print
وزير التعليم يتابع مستوى الطلاب بمدرسة بنى عليج بأسيوط وزير التعليم يتابع مستوى الطلاب بمدرسة بنى عليج بأسيوط

تابع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، مستوى الطلاب أثناء افتتاحه لمدرسة بنى عليج الابتدائية الحديثة التابعة لإدارة الفتح التعليمية، حيث استمع إلى بعض التلاميذ بالمدرسة للاطمئنان على مستوى القراءة عند الطلاب.

افتتح الوزير ومرافقوه مدرسة بنى عليج الابتدائية الحديثة بإدارة الفتح التعليمية، وتفقد منشآت المدرسة وفصولها والتى تم تشييدها على النظام الألمانى وبمنحة مقدمة من بنك التعمير الألمانى وتحت إشراف مشروع تطوير وتحسين البيئة التعليمية "نايل".

من جانبه، شدد محافظ أسيوط على أهمية التوسع فى إنشاء مدارس جديدة خاصة فى القرى للتقليل من نسبة التسرب فى التعليم، وكذلك المساهمة بشكل كبير فى تطوير العملية التعليمية والقضاء على التكدس فى الفصول الدراسية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة جهات المجتمع المدنى ومشاركتها للحكومة فى التوسع فى بناء المدارس، لافتاً إلى أن المدرسة هى المؤسسة التربوية التى يقضى فيها الطلاب معظم أوقاتهم وتزودهم بالخبرات المتنوعة وتعدهم لاكتساب مهارات أساسية فى ميادين مختلفة من الحياة.

وأوضح أن أطفال اليوم هم الأمل فى غد أفضل لمصر يكون أكثر تقدماً ورُقياً، خاصة عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى خلال الفترة القادمة لإنشاء 9 مدارس بتمويل إماراتى وعدد آخر من المدارس لاستيعاب الكثافات وزيادة عدد الطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365