مؤسسة دعم الإعلام تطالب بالإفراج عن كبير مراسلى إذاعة جنوب الصعيد

طالبت مؤسسة دعم الإعلام المحلى والتنمية الإنسانية بالإفراج عن الصحفى والإعلامى طه كامل الهوى كبير المراسلين بإذاعة جنوب الصعيد ومراسل المساء بسوهاج وعضو نقابة الصحفيين، والذى تم إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بالتغطية الإعلامية لاحتفالات أهالى سوهاج بانتصارات أكتوبر المجيدة وتم توجيه العديد من التهم ضده منها التحريض على التظاهر والعصيان المدنى وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وصرح الإذاعى "عبد الله أبو الحمد" رئيس مؤسسة دعم الإعلام المحلى أن محكمة سوهاج كانت قد أصدرت حكماً فى وقت سابق بالإفراج عن الزميل طه كامل الهوى، إلا أن النيابة طعنت فى الحكم وتقرر استمرار حبسه على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما للمرة الثانية.

وتطالب المؤسسة بالإفراج عن الصحفى طه الهوى فى جلسة غدا الأحد، حينما تنظر النيابة العامة فى الإفراج عنه أو استمرار حبسه.

وتؤكد المؤسسة على احترامها وثقتها التامة فى القضاء المصرى الشامخ الذى يعلى من حرية الرأى والتعبير الواردة فى المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتى صدقت عليها مصر وأصبحت جزءا من تشريعاتها.

وتناشد المؤسسة أيضاً المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الرأى، ونقابة الصحفيين للوقوف بجانب الزميل الصحفى المحبوس احتياطيا، خاصة أنه عضو فى النقابة، وألقى القبض عليه أثناء القيام بدوره المهنى بكل نزاهة وحيادية.