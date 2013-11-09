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بالصور. .ضبط ثلاثة لنشات صيد مخالفة ببحيرة البرلس

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تمكن رئيس شرطة البيئة والمسطحات بالبرلس، خلال الحملة على بحيرة البرلس، وبرفقته القوة والمعدات اللازمة، تحت إشراف اللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ، ورئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط مركب شراعى يستقله "م. ع.ا.ش" 33 سنة وشقيقه "ك.ع.ا.ش" 30سنة صيادين، ويقيمان بناحية الوهايبة، مركز البرلس لقيامهما بصيد الأسماك (بحرفة اللقافة) بعدتى صيد، بالمخالفة للقانون وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4347/2013 إدارى مركز البرلس.

كما تمكن رئيس قسم البيئة والمسطحات بسيدى سالم، من ضبط لانش خشبى يعمل بمحرك ديزل، يستقله ثلاثة أشخاص، يقومون بصيد زريعة الأسماك (بحرفة الجر، غزل بطول 100م × عرض 5 م) بالاشتراك مع بعض أشخاص يستقلون لانش آخر (فروا هاربين، لدى مشاهدتهم القوة)، قام مستقلوه بقذف الطوب والحجارة تجاه القوة والتشابك معها، مما أدى لإصابة عدد مجندين (أحدهما بجرح بفروة الرأس، والآخر بكدمة باليد اليمنى).

تمت السيطرة على الموقف وضبطهم واللانش وعدة الصيد، وشيكارة بلاستيك معبأة بالطوب والحجارة، وتبين أنهم "ش.ف.م" 53سنة و" ا.ز.ع" 30سنة و" ط.ا.ا.ب"20سنة صيادين، ويقيمون دائرة مركز البرلس.

بمواجهتهم اعترفوا معللين، ما بدر منهم لخشيتهم من المساءلة الجنائية ومصادرة اللانش وعدة الصيد، كما تبين أن اللانش الهارب ملك المدعو رجب أنس عكر (يقيم قرية برج البرلس- مركز البرلس) وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41021/2013 جنح مركز سيدى سالم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وصولاً لمستقلى اللانش الهارب وضبطهم واللانش.


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