بالصور.. تلاميذ المدرسة المعمارية يصنعون أثاث مدارس الإسماعيلية

قال سامى جريش، مدير عام إدارة الإسماعيلية التعليمية، إنه آن الأوان لتحويل مدارس التعليم الفنى إلى مدارس منتجة، من أجل تقديم الخدمات التى يحتاجها المجتمع، وتخريج عمالة مدربة تشق طريقها فى سوق العمل بنجاح، وبدأ تنفيذ هذا المشروع بالمدرسة المعمارية بالإسماعيلية.

وأشار المهندس عبد الفتاح عبد الرازق، مدير المدرسة المعمارية، إلى أن المدرسة رحبت بمبادرة مدير عام إدارة الإسماعيلية التعليمية لتصنيع عدد من مقاعد التلاميذ، وتسلمت المدرسة كمية من الأخشاب لتحويلها إلى مقاعد من خلال ورش المدرسة، وذلك تحت إشراف مصطفى عبد المنعم رئيس قسم النجارة، وسامح محمد مصطفى المدرس بالقسم، وبتوجيه ناصر أبو العباس، وهشام محمود، موجهى قسم المدارس المعمارية بالمحافظة.

وأضاف مدير المدرسة المعمارية أن المدرسة على استعداد تام لإنشاء شبكات مياه وشبكات صرف صحى وفرم خرسانية وإنشاءات معمارية وتشطيبات فى أى مدرسة، أو أى جهة تطلب المساعدة.

ومن ناحية أخرى، زار شحتة محمد إسماعيل، وكيل مديرية التربية والتعليم، المدرسة المعمارية، وقدم الشكر لمدير المدرسة وجميع العاملين بها، وتفقد عمل الطلاب داخل الورش.

وفى السياق نفسه، وعد عادل عبد العظيم الشناوى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بزيارة المدرسة المعمارية لمتابعة المشروع.