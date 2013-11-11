سيد عبد الغني يكتب: هل تتحقق أحلام شعب مصر ؟



نحلم جميعا بدستور جديد يضمن حرية الرأي والتعبير والإعتقاد .. دستور يحمي حقوقنا وينظمها.. يعبّر عن المواطن لا عن النظام.. يحدد مدة للرئاسة لا يحكمنا ديكتاتور لما لانهاية.. يضمن نزاهة الإنتخابات وحياديتها.. يحفظ لنا حقوقنا السياسية ومايفرقش بيننا كمصريين.. دستور يقسم السلطه علي المؤسسات ولا سلطات مطلقة للرئيس.

دستور من غير تعقيدات تسمح باللف والدوران.. دستور ينفذ بحماية مباشرة من الشعب وإللي يخرج عنه يتحاسب عليه .. يحمينا ويحفظ لنا كرامتنا ..

عايزين فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.. عايزين قضاء مستقل وإعلام حيادي حر من غير رقابة ولا مقص.. عايزين لا مركزية تقضي على البيروقراطية والروتين.

عايزين محاسبة لكل مسئول ورقابة على كل وزارة وهيئة حكومية.. تحمينا من الفساد ويحفظلنا أموالنا.. عايزين مؤسسات ثقافية وفنية تساهم في زيادة إبداعنا.

عايزين الضرائب اللي بندفعها تترجم لخدمات حقيقية توصل لكل الناس أغنياء وفقراء

عايزين دعم حقيقي للطبقات الفقيرة.. عايزين تعليم وصحة على مستوى أفضل.

عايزين أجهزة حكومية تساعدنا على إنهاء إحتياجتنا من غير عذاب الواسطة والرشوة.

عايزين حد أدنى وأعلى للأجور يحققلنا مستوى معيشة كريم.

عايزين شقق وفرص عمل للشباب تحسسهم إنهم بني آدمين.

شبكةعيونالإخبارية

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