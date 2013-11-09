الآثار : استعادة 90 قطعة أثرية كانت تروج للبيع في صالات المزادات بالقدس

صرح الدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار بأن الوزارة نجحت فى استعادة 90 قطعة أثرية كانت تروج للبيع فى إحدى صالات المزادات بمدينة القدس.

> وأضاف أنه تم رصد قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة معروضة للبيع بصالة مزادات عويضة بالقدس وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومخاطبة السلطات الاسرائيلية لايقاف البيع لحين تقديم ادارة الصالة بمستندات ملكيتها لتلك الاثار.

> وأوضح ابراهيم انه فور اخطار السلطات الاسرائيلية بعدم شرعية بيع تلك الاثار قامت على الفور بايقاف بيعها، وإجراء تحقيق مع مالك الصالة الذى لم يستطع اثبات ملكيته للاثار المعروضة للبيع وعدم وجود مستندات ملكية لها، الامر الذى دعا السلطات الاسرائيلية الى مصادرة 90 قطعة آثار لصالح مصر من اجمالى 110 قطع، بعد قيام صالة المزادات ببيع 20 قطعة.

> ولفت الى أن الوزارة سوف تتخذ اجراءاتها لمطالبة السلطات الاسرائيلية بإجراء تحقيق مع صالة المزادات لتتبع القطع التى بيعت لاسترداتها واعادتها لمصر.

> من جانبه، قال على احمد مدير ادارة الاثار المستردة انه تم رصد قطع اثرية اخرى تنتمى للحضارة المصرية القديمة معروضة للبيع فى عدد من صالات المزدات باسرائيل، وستقوم السلطات الاسرائيلية باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك القطع للاستدلال عن مصدرها والجهة التى تم استقدمها منها، كما اوضح فى مذكرته للخارجية المصرية نائب رئيس وحدة مكافحة سرقات الاثار لدى السلطة الاسرائيلية ، مبديا استعداده التام للتعاون مع الجانب المصرى فى هذا الشأن .