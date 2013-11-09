خبير قانون دولي: لا يمكن الاعتماد على التقرير السويسري لإدانة إسرائيل باغتيال عرفات

قال دكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي الجنائي ، تعليقا على عزم منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس أبو مازن طلب انشاء لجنة تحقيق دولية، لإعادة النظر فى التحقيقات الخاصة بوفاة الزعيم ياسر عرفات ، تأسيسا علي التقرير الطبي السويسر الأخير ، إن هذا التقرير السويسري هو تقرير طبي و ليس جنائى أو قانونى ، وفقا لمضمونه ونتائجه التي خلص إليها.

وأضاف سلامة إن التقرير قانونيا لم يجزم يقينا بأن مادة البولونيوم المشعة هي التي أدت للوفاة لكن التقرير رجح فقط هذه الفرضية ، ولا يمكن المقاربة بين الترجيح و بين التأكيد الذي يعني الحسم بجلاء و دون أي شكوك ، كما أن التقرير رجح أن يكون طرفا ثالثا هو من قام بحقن المادة السامة القاتلة لجسم عرفات ، وهذا الطرف الثالث لن يكون إلا دولة و ليس جماعة أو كيان أواشخاص فالدول فقط هي التي تحوز مثل هذا الكميات تحديدا من المادة السامة وكمية البولونيوم السمية هي التي أدت إلي فرضية الطرف الثالث.

وقال سلامة إن من قام بفحص و تشريح جثة الزعيم عرفات لم يكن الفريق السويسري و حسب ولكن فريقا طبيا أخر روسيا ، ولا يمكن التعويل علي التقرير من ناحية الحيادية و المصداقية والاستقلالية كالتقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية مثل مجلس الامن أو مجلس حقوق الانسان ، ويجب دوما الممايزة بين لجاتن التحقيق الجنائية ولجان تقصي الحقائق غير الجنائية إلا اذا نص علي ذلك.

وأشار سلامة إلى أن السيدة سها عرفات ، أرملة ياسر عرفات ، قد رفضت تشريح جثته حال وفاته في نوفمبر 2004 رغم أن الظروف السياسية حينئذ كانت قوية بمكان ، وأثبتت اللجنة السويسرة صعوبة التوصل ليقين في هذا الأمر لطول المدة من تاريخ الوفاة لتاريخ نبش الجثة وتشريحها و تحليل أجزاء الجسم .

من جانب آخر أكد سلامة إن الظروف الدولية مماثلة لظروف تكيل لجنة تحقيق في اغتيال السيد الحريري عام 2005 ، وفي شأن اتهام اسرائيل بذلك لا يمكن اغفال ذات الاسليب المتبعة في اغتيال القيادي بحماس في دبي ” المبحوح ” وفقا لتقرير شرطة دبي باستخدام عقار “سكسنيل كولين” المخدر و لا المحاولة الفاشلة لاغتيال خالد مشغل في الأردن عام 1997 ،كما أنه يمكن للفلسطينين استخدام الفضية ورقة ضغط في مفاوضاتهم السياسية مع اسرائيل فى المستقبل .