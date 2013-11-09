بالصور: Justin Bieber مغرم بشبيهة Selena Gomez

لم يتوقف النجم العالمي Justin Bieber عن إثارة المشاكل في البرازيل، منذ وصوله، من دون أن تمنعه تلك المشاكل عن قضاء سهرة جميلة مع برازيلية تشبه حبيبته السابقة Selena Gomez.

فعندما كان Bieber البالغ من العمر 19 عاماً في أحد الأمكنة، يمضي سهرته، أرسل حراسّه الشخصيين كي يختاروا له الفتيات الجميلات ليقضي السهرة معهنّ. وقد كانت الفتيات يتقدّمن واحدة تلو الأخرى إلى طاولته، حيث يختار من ستمضي السهرة معه، إلى أن جاء دور Fernanda Paes، التي ما أن رأها حتى انجذب إليها، وقال: "أريد شبيهة Selena Gomez"، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.

وقد دعا Bieber 30 فتاة إلى سهرة خاصّة في الفيللا التي يستأجرها، إلا أنّه أصرّ على أن ترافقه Fernanda، التي أمضى الوقت بقربها، في سيارته الخاصة.

وقد أمضى Bieber ساعات الصباح الأولى كلها يتحدّث معها غير مبالٍ بالأخريات، وكانت الوحيدة التي سمح لها أن تحمل هاتفها في السهرة كي تسمعه الأغاني التي تحتفظ بها.

وقد نشر موقع " MailOnline" صوراً حصرية، تظهر Bieber ينظر نظرة غريبة إلى Fernanda، فيما أمضى الوقت يحدّث عن التشابه بينها وبين حبيبته السابقة، وكأنه بنظرته يحنّ إلى Selena التي أمضى معها عامين.

وعندما حاول الموقع التواصل مع Fernanda رفضت أن تتحدث مطلقاً عن الموضوع.

يذكر أن عارضة أزياء برازيلية كانت قد نشرت فيديو للنجم Justin Bieber على صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه نائماً على السرير، بينما تقوم الفتاة بتصوير الفيديو وإرسال قبلة له.