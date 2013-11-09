سر غياب يسرا عن مهرجان "تروب فست" الذي تترأسه؟

استضاف كورنيش أبوظبي مهرجان "تروب فست أرابيا" في دورته الثالثة، المدعوم من twofour54، والذي يعد جزءاً من أكبر المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة، بحضور لجان التحكيم الفنانة التونسية درة، والفنان السوري باسل خياط، والفنان خالد أمين، والمخرج الإماراتي علي مصطفى، والمنتجة الأردنية رولا ناصر وسط جمهور كبير.

كان من المفترض وجود الفنانة يسرا بما أنها رئيسة المهرجان، لكنها غابت عن الحضور وعرض فيديو مسجل قالت فيه: أعتذر عن عدم حضوري لأنني أقوم بتصوير عمل ولم تسنح لي الفرصة لتأجيل التصوير وأرجو أن تتقبلوا الاعتذار، وسعيدة جداً بوجود عناصر نسائية عديدة في الأفلام المقدمة وأتمنى للجميع التوفيق".

وعقب مراسم السجادة الحمراء، عرضت الأفلام المشاركة بالنهائيات عبر شاشات العرض، وهي 16 فيلماً عربياً قصيراً، فقد عرض منها ثمانية أفلام كمجموعة أولى، تلتها استراحة قصيرة ثم عرضت الثمانية أفلام الأخرى، وبعد عشر دقائق اختار فيها أعضاء لجنة التحكيم الأفلام الفائزة تم الإعلان عنها وهي خمس جوائز:

الفائز بالجائزة الكبرى للعام 2014 هو سامر نصر الله عن فيلم "العداء" من سوريا وقيمتها 11 ألف دولار أمريكي ورحلة إلى لوس أنجلوس للقاء صناع أفلام مهمين، فيما قدمت الجائزة الثانية إلى المخرجة الكويتية خلود النجار عن فيلم "البيجامات الثلاثة" وقيمتها 6500 دولار ودعوة إلى مهرجان كان 2014 لمقابلة محترفي السينما، أما الجائزة الثالثة فقدمت الى المخرج المصري أندريا زكريا أنور عن فيلم "أزمة وقت" وقيمتها 4000 دولار أمريكي ودورة تدريبية في mbc 2، أما جائزتي أفضل ممثل وممثلة، فقد فاز بهما إلياس رزق الله عن فيلم "العداء"، وتقى مكاوي عن فيلم "ضي"، وحصل كل منهما على مبلغ نقدي قيمته 1500 دولار أميركي ودورة تدريبية في التصوير مقدمة من "نيكون"، ثم اختتم المهرجان الفنان البوب ستار رامي عياش حيث قدم عشر أغاني على كورنيش أبو ظبي أمام جمهور غفير.