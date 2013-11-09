Kaley Cuoco عروس مزيّفة في برنامج تلفزيوني

كما كانت خطبتهما سريعة، جاء زواجهما سريعاً ومفاجئاً، إذ تزوجت الممثلة الأمريكية، Kaley Cuoco، وخطيبها Ryan Sweeting، لاعب كرة المضرب في حلقةٍ من البرنامج التلفزيونيّEllen DeGeneres، فيما كان الزفاف مجرد عرض غير حقيقيّ.

وفي التفاصيل أنّه خلال تسجيل الحلقة، اقترحتEllen على Cuoco أن تتزوج من Sweeting، في مكان التصوير؛ ومن دون أيّ تفكير وافقت، وقالت: "أنا جاهزة"، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.

ويبدو أنEllen كانت تتوقع قبول Cuoco البالغة من العمر27 عاماً، فسرعان ما أعطتها طرحة فيها كرة مضرب ومحبس وخاتم كان في يدEllen ، إضافة إلى عقد، ما ساعد Cuoco في الظهور كعروس.

Ellen استدعت أحد كتاب البرنامج الذي كان حصل على شهادة تمكّنه من إقامة مراسم زواج.

أمّا العريس Sweeting فبدا متردداً في الخطوة، وقال: "هذا ليس قانونياً، صحيح؟"، إلا أنّه أتمّ مراسم الزواج، وطبع قبلة سريعة على وجه Cuoco التي بدت سعيدة جداً.

يذكر أن Cuoco هي نجمة مسلسل "Big Bang Theory".