بالصور:حكاية أحلام مع النجوم خلال ٢٠ عاماً

لا شك أن الفنانة أحلام استطاعت أن تقلب الموازين وأن تحدث ثورة بين الفنانين، على صعيد استخدامها لوسائل الاتصال الجماهيري، التي باتت ضرورية في حياة كل فنان، وحيث باتت النجمة تشارك معجبيها في أغلب تفاصيل حياتها الفنية والعائلية.

ولا شك أن أحلام من الفنانات الناشطات بقوة على موقع "انستغرام"، وهي تحتل نسبة متابعة، تُعتبر الأعلى بين الفنانات العربيات على حسابها الشخصي @ahlamshamsi، إضافة إلى الهاشتاغ الخاص باسمها #أحلام، حيث تملك أحلام حوالى 14 ألف صورة. وهذا هو الهاشتاغ الذي يستخدمه محبو النجمة ووسائل الإعلام في أيّ خبر أو صورة عن أحلام.

ولكن ما لفتنا مؤخراً هو الحساب الخاصّ للنجمة @ahlam_oldies، والذي يتحوي على حوالى 250 صورة خاصّة، تجمع النجمة بكبار نجوم الغناء العربي، إضافة إلى صور نادرة لم يتسنَّ للقراء رؤيتها من قبل، وتعود إلى بداية مسيرة أحلام الفنية.

أحلام تجرأت بين جميع الفنانات على نشر هكذا صور، في وقت ترفض فيه الكثيرات من الفنانات العودة إلى الماضي، بفعل التغييرات التي أقدمن عليها، بعد خضوعهن الكبير لعمليات التجميل وتغيير ملامح وجوههن.

وفي هذا الموضوع، ننشر لكم بعض الصور من هذا الحساب اللافت للفنانة أحلام، والملاحظ فيه احتواؤه على أكثر من صورة تجمعها مع فنان العرب محمد عبده ومع شمس الأغنية نجوى كرم ومع الفنانة ديانا حداد.

ما رأيكم بصور أحلام القديمة، وهل تتجرأ فنانة أخرى على نشر صورها القديمة كما فعلت أحلام؟

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