محمد حماقي يكسر الرتابة في" the winners is"

تمكن برنامج "the winners is" من خلال استضافة النجم المصري محمد حماقي من التحرر من رتابة استضافة نفس الوجوه الفنية التي ملّ الجمهور مشاهدتها، بالرغم من نجوميتها الكبيرة وجماهيريتها الواسعة، بعد أن تحوّلت تلك الوجوه الى "علامات فارقة" على الشاشات والفضائيات العربية سواء من خلال ظهورها كأعضاء في لجان التحكيم في برامج الهواة الفنية أو ضيوفاً أساسيين في برامج "التوك شو" الفنية.

محمد حماقي الذي افتتح حلقة "the winners is " بتقديم أغنية "نفسي ابقى جنبه" ترأس لجنة التحكيم من غرفته الخاصة، لمتابعة المشتركين والتعليق على أدائهم، وكان كريماً في كيل المديح لهم والثناء على موهبتهم، ربما لأنها المرة الأولى التي يلعب فيها دور الحكم أو ربما لأنه أحب أن يكون ودوداً ولطيفاً معهم.

وبعد منافسة حامية بين المشتركين الثمانية في المرحلتين الأولى والثانية وقبل الانتقال إلى المرحلة النهائية التي انحصرت بين موريس مزهر ورحاب عمر، اعتلى حماقي خشبة المسرح مرة ثانية وغنى "احلى حاجة فيكي" التي تفاعل معه الجمهور بشكل حماسي لافت.

موريس مزهر الذي يبلغ من العمر 23 سنة، أوضح أن سبب مشاركته في البرنامج هو الفوز بمبلغ نصف مليون دولار لتأسيس مسرح غنائي في لبنان، أما رحاب عمر فقالت إنّها في حال فوزها بالمبلغ فهي ترغب بافتتاح ملجأ للحيوانات المشردة والاعتناء بها، ولكن نتيجة التوصيت صبت في مصلحة رحاب التي غنت " الأطلال" وحصدت 86 صوتاً مقابل 15 صوتاً فقط لموريس الذي قبل بمبلغ 10 آلاف دولار وأعلن انسحابه قبل اعلان نتيجة التصويت.

