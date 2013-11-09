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khloe kardashian لدبي...أنا آتية

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khloe kardashian لدبي...أنا آتية khloe kardashian لدبي...أنا آتية

السبت 09-11-2013 17:17

بيروت – هدى زين

بدأت عائلة kardashian التحضير لزيارة نجمة تلفزيون الواقع khloe kardashian إلى دبي، في هذا الشهر، عبر موقعي التواصل الاجتماعي: "فيس بوك" و "تويتر" .
فقد نشرت والدة khloe صورة لابنتها على موقع "فيس بوك"، تظهر فيها بثوبٍ من مجموعة العائلة الأخيرة، وقد كتب عليها: "مرحباً دبي. khloe آتية إلى "دبي مول" في 17 نوفمبر". أمّا khloe فقد كتبت على صفحتها الخاصّة على "تويتر" التالي: "أراكم في دبي لنحتفل بأطلاق مجموعة kardashian".
khloe التي ستمثل عائلتها في هذا الحفل، ستكون في دبي يوم 17 نوفمبر، داخل "دبي مول، في تمام الساعة الخامسة، لتنضم بذلك الى المشاهير الذين تمتعوا بزيارة دولة الإمارات.
يُذكر أنّ فتيات عائلة kardashian بدأن بتصميم الملابس منذ عام 2011، ولديهنّ سلسلة من المحلات في الولايات المتحدة الأمريكية.

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