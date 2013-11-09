وزير السياحة ينجح فى إقناع بريطانيا برفع حظر السفر عن الأقصر وأسوان

نجح وزير السياحة هشام زعزوع والسفير أشرف الخولى سفير مصر فى بريطانيا فى إقناع الخارجية البريطانية برفع الحظر البريطانى عن السفر إلى الأقصر وأسوان .

> وقال وزير السياحة هشام زعزوع - إن لقاءه والسفير أشرف الخولى مع وزير الدولة للشئون البريطانية جاء مثمرا جدا حيث تم خلاله استعراض تطورات الأوضاع فى مصر والحالة الأمنية التى شهدت تطورا لافتا خلال الفترة الماضية وما تتبعه من رفع حظر السفر لأغلب الدول التى فرضت حظرا على السفر إلى الأقصر وأسوان .

> وأشاد الوزير بالدور الكبير الذى لعبه السفير البريطانى فى مصر والتقرير الجيد الذى أعده إلى الخارجية البريطانية ونقله قبل وصول وزير السياحة إلى لندن للمشاركة فى بورصة لندن للسياحة .

> وأشار الوزير إلى أنه قام فور موافقة الخارجية البريطانية برفع الحظر عن السفر إلى الأقصر وأسوان بالاتصال بمنظمى الرحلات وكبريات الشركات البريطانية العاملة فى السوق المصرى وبخاصة فى الأقصر وأسوان والذين أعربوا عن استعدادهم للعمل فى مصر وإعادة تسيير الرحلات فور رفع الحظر من جانب الخارجية البريطانية .

> وأوضح أنه أجرى اتصالات أيضا والمسئولين فى مصر للطيران من أجل بحث إعادة خطوط مصر للطيران من لندن إلى الأقصر وأسوان ، بالإضافة إلى شركات الطيران البريطانية العاملة فى هذا الخط .

> ونوه زعزوع بأنه سيسعى جاهدا خلال الفترة القادمة على تنشيط السياحة البريطانية إلى الأقصر بصورة أكبر لأنها تهتم بالسياحة الثقافية ومن أهم العاملين فى المقصد المصرى بالأقصر وأسوان ، وتشجع الكثير من الأسواق العاملة فى السياحة الثقافية على إعادة تسيير رحلاتها إلى الأقصر وأسوان .

> واعتبر أن رفع حظر السفر البريطانى إلى الأقصر وأسوان هو أكبر المكاسب التى حققها الوفد المصرى فى بورصة لندن للسياحة بالإضافة إلى العديد من المكاسب المهنية التى حققها الوفد المصرى والاتفاقيات والعقود الجديدة التى تم الاتفاق عليها.

> وكرر تأكيده على أن السياحة المصرية فى الطريق الصحيح وتسير بخطى ثابتة لاستعادة معدلاتها الطبيعية ثانية والعودة بقوة لاحتلال مكانتها وتحقيق أرقام السياحة التى تم تحقيقها فى عام الذروة 2010 .

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