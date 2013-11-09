هكذا تكون أناقة السيِّدات باللوك الرجاليّ في الشتاء

الستايل الرجاليّ المريح ليس بجديد على عالم الموضة، حيث درج منذ عدَّة مواسم مضت، كما شاهدنا العديد من النجمات المتألِّقات به على السجَّادة الحمراء في إطلالات مريحة وجذَّابة.

في موسم خريف وشتاء 2013-2014 ، ظهرت لمحات من الستايل الرجاليّ بشكل جميل على منصَّات عروض عدد من أكبر دور الأزياء في العالم، حيث شاهدنا تفاصيل جميلة من الأقمشة الرجاليَّة تزيِّن لوك كاجوال أنيق في مجموعة المصمم 3.1 Phillip Lim، كما شاهدناها تزيِّن العديد من الإطلالات الرسميَّة النَّاعمة في مجموعات كلّ من: Bouchra Jarrar، وCalvin Klein Collection، وLanvin.

وقد لفتتنا الطريقة التي ظهرت فيها هذه الأقمشة الكلاسيكيَّة مزيَّنة بالريش في لوك أنثويّ جذَّاب على منصَّة عرض Dries Van Noten لمجموعة الشِّتاء.

شاهدي في الصُّور كيف استخدم المصممون الأقمشة الرجاليَّة الكلاسيكيَّة ليصوِّروا أناقة السيِّدات هذا الشِّتاء.

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