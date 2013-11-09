Carrie Underwood متألقة بـ٩ إطلالات مختلفة في حفل CAM

يمكن أن نعطي المغنية Carrie Underwood لقب ملكة حفل CMA Awards حيث عرفت بتألقتها الدائم في احتفالاته السنوية ، وشاهدناها مشرقة كعادتها في حفل هذا العام .

اختارت المغنية الشابة أن تظهر بـ ٩ إطلالات مختلفة في الحفل عدا عن اللوك الذهبي الملكي من Ralph & Russo الذي ارتدته على السجادة الحمراء .

خلال تقديمها للحفل ظهرت Carrie Underwood بفستان رودي جميل من Christian Siriano لتعود بعد ذلك بلوك عصري مختلف من تصميم مصممها المفضل جورج شقرا . وقد كانت الإطلالة الرابعة للنجمة بفستان رائع بلون ميتاليك أنيق من Talbot Runhof هي المفضلة لدينا من بين اطلالاتها أما في الإطلالة الخامسة اختارت فستان مستوحى من دروع المحاربين من المصمم الهندي Alpana Neeraj.

أطلت ملكة الحفل بإطلالتها السادسة أثناء أدائها لفقرة غنائية على المسرح ببدلة سوداء بأكمام طويلة من Chagoury ، وقد أعادت Carrie Underwood التعاون مع المصمم الهندي Alpana Neeraj في إطلالتها السابعة بفستان أنيق للغايه.

الإطلالة الثامنة كانت في منتهى النعومة بلوك عصري أنيق من Badgley Mischka أما اللوك الأخير فقد حمل توقيع Elena Reva ببنطلون مورّد مع توب أسود بأكمام طويلة .

نعرض لك في الصور أعلاه ٩ إطلالات للنجمة Carrie Underwood في حفل CMA Awards.

شاهدي إطلالات Carrie Underwood في حفل CMA للعام الماضي هنا