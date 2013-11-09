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ليبيا ترحل 240 مصريًا.. بعضهم يحمل تأشيرات مزورة وآخرون متسللون

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ليبيا ترحل 240 مصريًا.. بعضهم يحمل تأشيرات مزورة وآخرون متسللون ليبيا ترحل 240 مصريًا.. بعضهم يحمل تأشيرات مزورة وآخرون متسللون

قامت السلطات الليبية بترحيل 240 مصريًا لدخولهم الأراضى الليبية, بحثًا عن العمل, بعضهم يحمل تأشيرات دخول مزورة, والبعض الآخر دخلوا متسللين الحدود بطريقة غير شرعية .

قامت الكتيبة 71, بنقلهم من مدينة طبرق على متن شاحنة بمقطورة لعدم توافر أتوبيسات إلى منفذ مساعد الليبيى, وتسليمهم إلى قوات الجيش المصرى بمنفذ السلوم المصرى, وإنهاء إجراءات دخولهم البلاد .

كانت السلطات الأمنية الليبية بمدينة طبرق, قد ألقت القبض على مجموعات مختلفة, تضم مئات المصريين على مدار الأسبوع الماضى, لدخولهم ليبيا بطرق غير شرعية أو بتأشيرات دخول مزورة، بحثًا عن فرص عمل, حيث يتم احتجازهم وتجميعهم وترحيلهم إلى منفذ السلوم, وإعادتهم إلى مرة أخرى.

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مصر 365

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