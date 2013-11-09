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حريق بمكتب التأمينات بسمالوط بالمنيا

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حريق بمكتب التأمينات بسمالوط بالمنيا حريق بمكتب التأمينات بسمالوط بالمنيا

أرشيفية

نشب حريق، مساء، أمس، بمكتب التأمينات الخاص بالسيارات بدائرة مركز سمالوط ؛ ورئيس قسم المعلومات بالمكتب رجح ان الحريق سببه حدوث ماس كهربائي .
> وكان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا قد تلقي إخطاراً من مأمور مركز سمالوط يفيد بوصول بلاغ إلي ديوان المركز من عمليات النجدة ؛ بنشوب حريق بمساكن التأمينات بدائرة بندر سمالوط .

وعقب إنتقال ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة علي الحريق ؛ وتبين نشوبه بمكتب التأمينات الخاص بالسيارات بمركز سمالوط والكائن بمساكن السد العالي ؛ لم يسفر الحريق عن إصابات بينما نتج عنه إحتراق بعض محتويات المكتب .

وبسؤال  حاتم عبد النادي إبراهيم ” 43 سنه ” رئيس قسم المعلومات بالمكتب ومقيم بقرية الطيبة التابعة لدائرة المركز ؛ ولم يتهم أحداً بالتسبب في الحريق ورجح أن سبب حدوث الحريق ماس كهربائي .

تم التحفظ علي مكان الحريق وتم أخطار المعمل الجنائي وتم تشيكل فريق من البحث الجنائي للتحري حول الواقعة ؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 861 إداري مركز شرطة سمالوط وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة

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