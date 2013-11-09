الجرثومة الملوية البوابية خطر يسبب سرطان المعدة

تعد أعراض سرطان المعدة الجرثومة الملوية البوابية من عوامل الخطر التى تسبب سرطان المعدة والتهابها المزمن الذى يصيب بطانة المعدة، وتسببه العدوى الطويلة الأمد بجرثومة الملوية البوابية هو العامل الأساسى لها، وهناك عوامل أخرى تشمل التدخين، والنظام الغذائى الفقير بالألياف والأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المالحة والمخللة والمدخنة وتناول الكحول.

يقول الدكتور جمال غانم، استشارى الجهاز الهضمى وعلاج الكبد، إن الوجبات الغذائية الغنية بالألياف تساعد فى المحافظة على صحة الجهاز الهضمى عموما، ويمكنها أن تقلل أيضا من خطر الإصابة بسرطان المعدة، ولا تعتبر القرح الهضمية من العوامل التى تهدد بالإصابة بسرطان المعدة، لكنها تصعب على الأطباء التمييز المبكر بينها وبين سرطان المعدة.

وأشار "غانم" إلى أعراض مرض سرطان المعدة، وهى: الحموضة، فقدان الشهية خاصة تجاه اللحوم، شعور بألم فى أعلى البطن، ولا يمكن تمييزه عن ألم القرحة الهضمية، بالإضافة إلى ألم فى المعدة بعد تناول الطعام، غثيان وقىء، وخسارة فى الوزن.

ويوضح "غانم" الفحوصات المطلوبة، وهى إجراء منظار الجهاز الهضمى العلوى الأشعة المقطعية على البطن، ويتمثل العلاج فى إزالة الورم جراحياً، ومن الأفضل فى بدايته قبل أن ينتشر ويتضخم، بالإضافة إلى العلاج الكيماوى والإشعاعى فى حالة عدم فاعلية الجراحة.