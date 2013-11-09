تقنية جديدة فى علاج الكسور العظمية تجنبك استخراج المسامير والشرائح

توصل طبيب ألمانى إلى طريقة جديدة لعلاج الكسور العظمية المعقدة، وذلك من خلال خياطة العظام بالإبرة والخيط، الذى يتحلل فى الجسم بعد أسابيع قليلة من العملية، ما يجنب المريض إجراء عملية ثانية لاستخراج المسامير أو البراغى أو غيرها.

ذكر موقع " Deutsche Welle" أن هذه التقنية قد طورها الطبيب رولاند فى علاج الكسور، فهى تقنية لم تعرف من قبل فى طب الجراحة العظمية، حيث إن أصل الفكرة يعود إلى معرض القوارب الذى زاره الطبيب ذات مرة، ليلتقى بصانعى القوارب الذين كانوا يخيطون الخشب مع بعضه، مما دفعه لنقل تجربة خياطة الخشب إلى العظام.

وأوضح أنه فى الخياطة العادية تتم بإدخال إبرة مجوفة من الداخل، ويوضع فيها خيط، ومن ثم تُغرس الإبرة فى العظم ويُسحب الخيط بواسطة مشبك ومن ثم تُسحب الإبرة للخلف مرة أخرى.

وبعد ربط العظام بالخيط يعقد الخيط بإحكام، يجب أن تكون العقدة الأخيرة محكمة دون خدش العظم، لذا يتم عقدها باستخدام أصبع الإبهام.

أما فيما يخص ما توصل إليه الطبيب الألمانى فإن عملية الخياطة تتم بخيط بلاستيكى طبى يتحلل فى الجسم بعد أسابيع قليلة من إجراء العملية، الأمر الذى يجعل تقنية خياطة العظام مفيدة للأطفال، إذ تجنب هذه التقنية الجديدة إجراء عملية أخرى لإزالة الشرائح المعدنية، وبهذا يتجنب الأطفال الضغط النفسى، الذى يتم خلال إجراء جراحة أخرى لإزالة الشرائح المعدنية.