الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" ليوم السبت

القاهرة.. تواصل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، عصر اليوم جلساتها المغلقة للتصويت على مواد المسودة الأولية للدستور، ومن المقرر أن يعقد الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، مؤتمراً صحفياً قبل اجتماع اللجنة يعلن فيه عن عدد المواد التى تم إقرارها حتى الآن، ويجيب على أسئلة المحررين البرلمانيين فى هذا الشأن.

بنها.. يستعرض المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، مع المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، مشكلات المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظة فى أول جولة ميدانية لوزير الإسكان منذ توليه منصبه.

القاهرة.. توقع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتطوير قطاع الزراعة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

القاهرة.. يعقد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، مؤتمراً صحفياً لعرض نتائج اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقى، والذى تم عقده مؤخرا بالعاصمة السودانية الخرطوم.

القاهرة.. تنظم الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وكيل وزارة الصحة، مؤتمرا صحفيا حول مناقشة آليات تطوير منظومة عمل هيئات التمريض على مستوى الجمهورية.