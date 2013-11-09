أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" ليوم السبت

Google+ Print
الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" ليوم السبت الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" ليوم السبت

القاهرة.. تواصل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، عصر اليوم جلساتها المغلقة للتصويت على مواد المسودة الأولية للدستور، ومن المقرر أن يعقد الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، مؤتمراً صحفياً قبل اجتماع اللجنة يعلن فيه عن عدد المواد التى تم إقرارها حتى الآن، ويجيب على أسئلة المحررين البرلمانيين فى هذا الشأن.

بنها.. يستعرض المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، مع المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، مشكلات المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظة فى أول جولة ميدانية لوزير الإسكان منذ توليه منصبه.

القاهرة.. توقع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتطوير قطاع الزراعة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

القاهرة.. يعقد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، مؤتمراً صحفياً لعرض نتائج اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقى، والذى تم عقده مؤخرا بالعاصمة السودانية الخرطوم.

القاهرة.. تنظم الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وكيل وزارة الصحة، مؤتمرا صحفيا حول مناقشة آليات تطوير منظومة عمل هيئات التمريض على مستوى الجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365