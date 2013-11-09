بالصور..افتتاح دار لتحفيظ القرآن فى إهناسيا بمحافظة بنى سويف

افتتح الشيخ محمد بكر، مدير إدارة أوقاف مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، يرافقه المحاسب محمود عبده المغربى، نائب رئيس المدينة، دار "الحبيب محمد لتحفيظ القرآن الكريم بطريقة نور البيان".

وحضر الافتتاح "غانم عبدالصمد"، سكرتير الوحدة المحلية، والشيخ "بشير نادى"، أمين صندوق حزب النور بأمانة إهناسيا، والشيخ "سيد كيشار"، مسئول القرآن بالدعوة السلفية ببنى سويف، والمحاسب "أحمد ياسين"، رئيس مجلس إدارة جمعية الأنفال الراعية لدار تحفيظ القرآن، والشيخ "جمال سليمان"، الداعية الإسلامى والمشرف على الدار، وعدد غفير من أهالى مدينة إهناسيا والقرى المجاورة.