احتجاجات متفرقة فى لبنان ضد برنامج تهكم على حسن نصر الله والنبى يونس

شهدت مناطق فى لبنان احتجاجات على برنامج تليفزيونى اعتبروه يستهزئ بالنبى يونس والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وتم قطع الطريق عند ميدان الصالومى فى بيروت بالإطارات المشتعلة بعد تقليد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فى أحد البرامج التليفونية على أحد أشهر القنوات اللبنانية، كما تناول البرنامج النبى يونس والذات الإلهية.

وأفادت الأنباء أيضاً بوقوع احتجاجات من قبل مناصرى "حزب الله" فى النبعة – سن الفيل بشرق بيروت.

وفى طرابس بشمال لبنان قطع عدد من الشباب من الباب التبانة (منطقة سنية) الطريق عند ميدان نهر أبو على، تنديداً بما ورد فى البرنامج ذاته، معتبرين أنه تهكم على النبى يونس ومس بالذات الإلهية.

يشار إلى أن البرنامج لم يذكر حسن نصر الله بالاسم، كما وصف النبى يونس بالنبى يونان، لكن سياق البرنامج كان واضحاً فيه أنه يقصد النبى يونس والأمين العام لحزب الله، كما جسد البرنامج خلال تهكمه على الوضع فى لبنان صوتاً يعبر عن الذات الإلهية، كما تهكم البرنامج على دولة قطر.