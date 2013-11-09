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معهد التدريب الأمني ينظم برنامجاً لإعداد المفتشين بوزارة العمل

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معهد التدريب الأمني ينظم برنامجاً لإعداد المفتشين بوزارة العمل معهد التدريب الأمني ينظم برنامجاً لإعداد المفتشين بوزارة العمل

    نظم معهد التدريب الأمني بكلية الملك فهد الأمنية برنامجاً خاصاً لإعداد المفتشين الخاصين بوزارة العمل.

وأشار مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور فهد بن احمد الشعلان في اختتام البرنامج بحضور وكيل وزارة العمل لتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله ابواثنين إلى أن مهمة الكلية لا تقتصر على تأهيل ضباط الأمن فقط بل تشمل جميع الأجهزة الحكومية عبر معاهد الكلية التي تتمثل في المعهد العالي للدراسات الأمنية الذي يعقد برامج الدبلوم (فوق الجامعية) وتمتد لعام كامل ومعهد التدريب الأمني الذي ينفذ العديد من البرامج والدورات القصيرة خلال العام الدراسي للعديد من الأجهزة الحكومية والقطاعات الأمنية ومن ضمنها هذا البرنامج الذي يأتي ضمن التعاون المميز بين وزارة الداخلية ووزارة العمل بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - وزير الداخلية -المبني على طلب وزير العمل.

وقد تضمن البرنامج عدداً من المواد منها نظام التفتيش والقواعد العامة في نظام العمل وسلوكيات المفتش والبحث والتحري والتحقيق في المخالفات العمالية وكتابة محضر الضبط في المخالفات المالية وهي المواد ذات علاقة مباشرة بعمل مفتشي وزارة العمل وتسهم في رفع كفاءاتهم الميدانية وتطوير مهارات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات العمالية وبناء الشخصية سلوكاً ومعرفة وقد أسهم بهذا البرنامج عدد من الكفاءات التدريبية ذات الكفاءة العالية والخبرات التراكمية.

وفي ختام المناسبة قدم مدير عام الكلية ووكيل وزارة العمل لتفتيش وتطوير بيئة العمل الشهادات للخريجين.

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