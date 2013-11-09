انطلاق فعاليات «Ignite Riyadh» بمركز الأمير سلمان ..اليوم

تنطلق صباح اليوم السبت على مسرح جامعة دار العلوم بمدينة الرياض الفعالية الشبابية "Ignite Riyadh " والتي تأتي ضمن توجهات مركز الأمير سلمان للشباب بنقل الخبرات والنجاحات بين الشباب وجعلهم فاعلين في مجتمعهم بشكل إيجابي وبرعاية منه.

وهي فعالية مستوحاة من فكرة أجنبية بدأت في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية وتستعرض خبرات وتجارب ومواضيع متنوعة للإثراء المعرفي بين الشباب، وتتميز بطريقة عرض سريعة بقالب موحد ووقت محدد من أجل إضافة حقيقية ومثيرة للشباب في مدينة الرياض واختار (Ignite Riyadh )شعاره لهذا العام "5*1" وهو شعار مستوحى من طريقة عرض المتحدثين الثلاثة عشر من الجنسين ، ومما يميز (Ignite Riyadh )وساعد بانتشارها على مستوى العالم هو تميزها بالبساطة والتركيز على المتعة المصاحبة للفائدة داخل جو من المرح المناسب لشريحة الشباب من سن سبعة عشر عاما وحتى سن خمسة وعشرين، الجدير بالذكر بأن (Ignite Riyadh )أتاح التسجيل للحضور عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر ملء الاستمارة الخاصة بالحضور والتي تم طرحها على ثلاث فترات مختلفة، وقد أكد حمد الدريعي (طالب بكلية الطب بجامعة الفيصل) وأحد المتحدثين في هذا الملتقى الشبابي أن وجوده ضمن هذه الكوكبة الشبابية المتميزة يعتبر محفزا له للنجاح في قادم الايام وأن ازدياد مثل هذه الفعاليات الشبابية مؤشر ايجابي بأن شبابنا يسيرون في الطريق الصحيح نحو النجاح متجاوزين عثرات الفشل بإذن الله. ويتوقع المنظمون أن يتجاوز عدد الحضور قرابة الستمائة شاب وشابة وأن هذا العدد لن يكون عائقا أمام فريق المنظمين الشباب، ويعد المتحدثون من الأسماء البارزة على الصعيد الشبابي وفي عالم شبكات التواصل الاجتماعي وهم عبدالله بن سلمة ومحمد الغامدي واحمد طابعجي وفؤاد عمار وفرح محسن وفاطمة آل صليل وابراهيم نياز ومحمد القاضي واحمد السيف وعبدالله السبع وخالد بن مطلق ورنيم المهندس وحمد الدريعي وقد صرح مدير الفعاليات في مركز الأمير سلمان للشباب قائلا إن مثل هذه الفعالية تتيح للشباب البارزين والمبدعين نقل نجاحاتهم لغيرهم من الشباب وتعزز النجاحات السابقة لديهم ومركز الأمير سلمان للشباب حريص على التواجد في مثل هذه الفعاليات ذات الأثر الايجابي على الشباب مما يسهم في جعلهم أيادي تبني هذا الوطن وتساهم في نهضته وتقدمه.