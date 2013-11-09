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بالصور..جمعية رسالة تنظم قافلة طبية بحى الجناين فى السويس

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نظمت جمعية رسالة الخيرية قافلة طبية مجانية بمنطقة الهيشة بحى الجناين بالسويس، أمس الجمعة، لخدمة أهالى المنطقة ومحدودى الدخل، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالى، حيث شارك فى القافلة عدد كبير من الأطباء بشكل تطوعى فى كافة التخصصات، وتم صرف العلاج مجاناً.

وشارك فى القافلة 25 متطوعا، وخدمت القافلة حوالى أكثر من 200 حالة شاملة الكشف الطبى والتحاليل والأشعة والفحوصات المطلوبة، بالإضافة إلى صرف العلاج مجاناً، وقام الشباب بتوزيع البلالين والهدايا على الأطفال المتواجدين بالقافلة. بالإضافة إلى الرسم على وجوههم.

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