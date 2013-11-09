الاثنين..وزيرا الداخلية والتضامن الاجتماعى فى مؤتمر عن العنف ضد المرأة

تنظم رابطة المرأة العربية، مؤتمراً موسعاً تحت عنوان "النساء والأمن المجتمعى"، يستهدف مواجهة العنف الممنهج ضد المرأة، وتوضيح مفهوم الأمن المجتمعى، وذلك يوم الاثنين المقبل بفندق هيلتون رمسيس.

وقالت الدكتورة هدى بدران، رئيسة رابطة المرأة العربية، إن المؤتمر يستهدف مناقشة دور منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق الأمن المجتمعى سعياً لخلق مجتمع واعٍ يؤمن بالمساواة والمواطنة وأهداف الثورة من عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية واحترام لحقوق المرأة والأسرة، منوهة لأن المؤتمر يؤكد ضمن فعّالياته على نبذ جميع أنواع العنف والإرهاب، خاصة العنف الممنهج ضد المرأة المصرية، والذى تمتد جذوره وأهدافه لتنال من مشاركة المرأة فى المجتمع وحريتها وتحد من مساهمتها فى تحقيق أهداف الثورة، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف كذلك إلى الترويج لمشروع قانون العنف ضد المرأة.

ويشارك فى المؤتمر السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، والمستشارة تهانى الجبالى عضو المحكمة الدستورية العليا.