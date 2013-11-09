عمال"بتروتريد"بالمحلة يجمعون توقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية

قام عمال شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، بجمع توقيعات جميع العاملين بالفرع، بهدف سحب الثقة من اللجنة الإدارية الممثلة للعاملين بالشركة, والتى تم تعيينها من قبل عمرو الشربينى مدير أمن الشركة السابق.

وأكد العمال، أن هذه اللجنة تسببت فى إهدار المكاسب والامتيازات التى حصل عليها عمال الشركة خلال الفترة الماضية، ومنها قرار وزير البترول بتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة على جميع العاملين دون تفرقة, وعودة جميع المفصولين.

وأشار العمال فى بيانهم المرسل إلى رئيس شركة بتروتريد الجديد المهندس ممدوح الشال، ورئيس النقابة العامة للبترول محمد سعفان، إلى أن أعضاء اللجنة الإدارية تفرغوا للحصول على مكاسب شخصية وضربوا بمصلحة العاملين عرض الحائط، ومنهم أمين عام اللجنة، والذى تدخل لترقية زوجته دون وجه حق، مما أثار حفيظة جميع العاملين بالشركة.

وطالب العمال بحل هذه اللجنة فوراً وعدم اعترافهم بأى قرارات تصدر عنها، حيث إنها لجنة غير منتخبة، وتم تعيينها لتمرير قرارات ضد مصلحة العاملين، كما طالبوا وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية فى أسرع وقت ممكن.