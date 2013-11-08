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«نتنياهو»: لن أساوم أبدًا على أمن إسرائيل مهما كانت الضغوط

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«نتنياهو»: لن أساوم أبدًا على أمن إسرائيل مهما كانت الضغوط «نتنياهو»: لن أساوم أبدًا على أمن إسرائيل مهما كانت الضغوط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه «لن يساوم أبدًا على أمن إسرائيل أو مصالحها الحيوية مهما كانت الضغوط الدولية».

وأوضحت صحيفة «جيروزاليم بوست»الإسرائيلية، الجمعة، أن تصريحات «نتنياهو» جاءت كرد فعل على المنحى الذي اتخذته المفاوضات مع السلطة الفلسطينية مؤخرًا، بالإضافة إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الخميس، والتي قال خلالها إن عدم التوصل إلى اتفاق، بشأن القضية الفلسطينية، قد يترك إسرائيل عرضة لمواجهة انتفاضة ثالثة، فضلا عن العزلة الدولية التي قد تواجهها.

وقال «نتنياهو» إن الضغوط يجب أن تمارس على الفلسطينيين الرافضين للتزحزح عن موقفهم، مشددًا على أن حكومته لن ترضخ لأي قدر من الضغوط للمساومة على أمن إسرائيل أو مصالحها القومية، قائلا إن الشعب الإسرائيلي يدرك ذلك جيدًا ويدعمه.

 

 

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